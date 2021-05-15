Во Дворце искусств прошло торжественное чествование юбиляров семейной жизни
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15 мая в Республике Беларусь, как и во многих странах мира, отмечается День семьи. В этот день в Бобруйске под эгидой Министерства труда и социальной защиты состоялся Региональный форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра».
В рамках Регионального форума во Дворце искусств города Бобруйска прошла концертная программа, в ходе которой состоялось чествование супружеских пар, проживших в браке 30 и более лет. Золотым юбилярам памятные подарки вручил Валерий Ковальков, заместитель Министра труда и социальной защиты.
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