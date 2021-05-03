Во Дворце искусств прошел юбилейный концерт заслуженного любительского коллектива «РОСЫ»
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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