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Фоторепортажи

Во Дворце искусств прошел юбилейный концерт заслуженного любительского коллектива «РОСЫ»

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Во Дворце искусств прошел юбилейный концерт заслуженного любительского коллектива «РОСЫ»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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