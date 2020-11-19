Во Дворце искусств проходит выставка «Вдохновение творчеством»

Сама жизнь художника как вдохновение. Родился он в 1958 году. Процесс рисования увлёк ещё в школе. Феликс Корешков, учитель рисования и черчения, так ловко без линейки на доске и бумаге рисовал, чертил призмы, кубы, детали и агрегаты в трёх проекциях, что и юному Сергею захотелось овладеть подобными навыками. Особенно впечатлило его точное и быстрое, одним росчерком карандаша, изображение домашних животных, зверей, птиц.

– И я начал рисовать, где попало. В частности, шариковой ручкой на полях тетрадок, на промокашках, даже на обложках учебников. Старался. Очень хотелось, чтобы лошадь была похожа на лошадь, а не на медведя», – рассказывает Сергей Феликсович.

Да и сам Феликс Аркадьевич охотно делился своим опытом, обучал компоновке, основам рисунка, различным видам штриховки, приучил к соблюдению пропорций различных изображаемых объектов. Талантливый педагог вдохновлял ученика на творчество. Доходчиво объясняя, охотно уделяя внимание и терпеливо развивая способности юного художника, учитель повлиял на выбор профессии Сергея Шатило.

Потом была учеба в ХГПТУ №15. «Вот это был действительно великий мастер своего дела!» – так вспоминает художник своего первого преподавателя в училище Николая Токарева, великолепного каллиграфа, знания и опыт которого способствовали совершенствованию мастерства ученика. Первая профессия Сергея Феликсовича – художник-декоратор в Могилёвском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича. Успешно работал он и художником-оформителем на предприятиях, разрабатывал рекламу и объявления. Всё это стимулировало творческий рост и создание авторских работ.

Так, однажды нарисованная для ребёнка поздравительная открытка, положила начало уникальной коллекции, трепетно хранимой дочерью художника, которая с тех пор постоянно пополняется. Экспозиция «Вдохновение творчеством» Сергея Шатило состоит из 17 работ, выполненных в различной тематике и различных жанрах: анималистический, натюрморт, пейзаж и других. Во всех работах ощущается авторское отношение к окружающему миру. Их манера исполнения и колорит обусловлены стремлением автора к постоянному поиску средств индивидуальной выразительности сущности изображаемых объектов, философии осмысления их места, значимости взаимовлияния в мироздании. Всё это формирует авторский почерк.

Эта выставка для всех, кто желает найти для себя нечто новое и очень необходимое, получить яркие впечатления и обрести духовную гармонию. С экспозицией можно ознакомиться до середины декабря.

Методист отдела художественного творчества ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» Елена Нелюбина