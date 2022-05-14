«Внуки партизан» из Бобруйска на «Тропе памяти»

В преддверии Дня Победы – 7 мая – сотрудники Беларусбанка со всей страны отправились в марш-поход по местам расположения партизанских отрядов, которые находились вблизи деревень Литавец и Станьково в Дзержинском районе Минской области. Так они почтили память тех, кто, не жалея своих жизней, героически сражался за Родину, любимые семьи, а главное – за нашу с вами возможность жить в свободной стране, развиваться и строить счастливое будущее.

Участие в походе приняли 20 команд по 10-12 человек. Для каждой из них был разработан свой маршрут. Средняя протяженность дистанции составила 15 км. В этом году путь пролегал через сожженную во время войны деревню Литавец. Сотрудники Беларусбанка почтили память погибших там людей и возложили цветы к мемориалу.

При содействии первичной профсоюзной организации ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» команда «Внуки партизан» из города на Березине приняла участие в пешем марафоне «Тропа памяти». Капитаном команды выступил директор ЦБУ №703 в Бобруйске Виталий Подобед.

Марафон проходил не просто по красивому весеннему лесу, а по дорогам, тропам наших партизан и простых жителей глухих деревень, благодаря которым «лесные воины в годы Великой Отечественной войны получали питание, одежду, транспорт, медицинскую помощь и связь. По таким местам всегда идешь, затаив дыхание...

Участники каждой из команд прошли непростой путь, но решение поставленных задач и преодоление препятствий на каждом контрольном пункте стимулировали к поиску следующей точки на карте.

То, что банк проводит мероприятия, которые формируют у работников объективное отношение к историческому прошлому, способствуют сохранению и укреплению единства и традиций белорусского народа, безусловно, вызывает гордость. Мы обязаны знать! Должны знать наши дети! Мы будем помнить! Великая Отечественная война – страшное событие в истории нашей страны, но будет память – будет сила!