Вниманию субъектов торговли

Отношения, возникающие в связи с использованием фонограмм музыкальных произведений в торговых залах, регулируются Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах».

Производителю фонограммы или иному правообладателю принадлежит исключительное право на фонограмму (право использовать фонограмму по своему усмотрению в любой форме и любым способом).

Если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены с разрешения производителя фонограммы или иного правообладателя в гражданский оборот на территории Республики Беларусь посредством их продажи или иной передачи права собственности, то допускается их дальнейшее распространение на территории Республики Беларусь без согласия производителя фонограммы или иного правообладателя и без выплаты им вознаграждения

Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрена гражданско-правовая защита авторского права и смежных прав авторов.

За незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Национального центра интеллектуальной собственности ncip.by.