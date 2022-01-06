Вниманию руководителей организаций Бобруйска!

Согласно постановлению Национального статистического комитета Республики Беларусь от 2.11.2015 №176 юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, обязаны ежеквартально предоставлять отчет по форме 4 - энергосбережение (Госстандарт) в адрес Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным.

Обеспечьте предоставление указанного отчета за январь-декабрь 2021 г. до 16 января 2022 года в Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР.