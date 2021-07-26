Вниманию абитуриентов! 26 июля — последний день приема документов на бюджет в белорусских вузах

— В этом году для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета планируется принять 27,8 тыс. человек, что на 2% превышает план приема 2020-го года. Контрольные цифры приема на дневную форму обучения за счет бюджета увеличены на медицинские (+160 мест), педагогические специальности (+78 мест), а также специальности в сфере архитектуры и строительства (+79 мест), — отметила заместитель председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году Ирина РЫНЕЙСКАЯ.

Всего же в ЦТ приняли участие более 60 тыс. человек. Абсолютный результат - 100 баллов - показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам.