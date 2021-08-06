Внимание! Пропал человек!
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Артем Вайтусенок 1 августа ушел из дома и не вернулся. Был одет в серую майку, серые шорты, белые кроссовки и кожаную куртку.
Приметы: рост 178 см, спортивное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Особые приметы: на левой руке две татуировки (изображение леса, изображение 4 карт).
Если вам что-либо известно о парне, просьба обратиться по телефонам: +375 (29) 222-10-19 либо 102.
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