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Общество

Внимание! Пропал человек!

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Внимание! Пропал человек!

Артем Вайтусенок 1 августа ушел из дома и не вернулся. Был одет в серую майку, серые шорты, белые кроссовки  и кожаную куртку.

Приметы: рост 178 см, спортивное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: на левой руке две татуировки (изображение леса, изображение 4 карт).

Если вам что-либо известно о парне, просьба обратиться по телефонам: +375 (29) 222-10-19 либо 102.

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