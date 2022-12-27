Внимание, производители продукции пожарной безопасности!

С 1 января 2020 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017). Это означает, что все производители средств пожарной безопасности теперь должны получить пожарные сертификаты нового образца, которые будут действовать на территории стран Евразийского Экономического Союза. Привычные нам ранее «зелёные» сертификаты соответствия требованиям ТР 2009/013/BY после 1 января 2020 года больше не выдаются. Выданные же до этого срока сертификаты были действительны не более 18 месяцев после вступления в силу нового регламента, то есть до 1 июля 2021 года. Этот порядок установлен Решением Коллегии евразийской экономической комиссии "О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)".

Таким образом, даже если в "зелёном" пожарном сертификате старого образца указан срок его действия, допустим, до 2025 года, то он все равно сейчас уже не действителен!

Мы обращаем на это ваше внимание для того, чтобы избежать приобретения и применения несертифицированной продукции. Далеко не все производители успели и смогли пройти процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Проверить наличие действующего сертификата можно в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на сайте https://gosstandart.gov.by/ (национальные части стран-членов ЕАЭС).