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Общество

Внимание, конкурс! «Ландшафтный дизайн МЧС»

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Внимание, конкурс! «Ландшафтный дизайн МЧС»

Спасатели вновь предлагают проявить креатив и смекалку, сменить сферу деятельности, став на время дизайнером, и поучаствовать к конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка и агроусадьбы «Ландшафтный дизайн МЧС». 

При создании безопасного участка фантазия не ограничена ничем: установка декоративных элементов, создание композиций из кованых изделий, поделок, целых арт-объектов и скульптур малых форм, оформление клумб и фигурная стрижка газонов – все это может с легкостью найти свое место на придомовой территории.

ВАЖНО! Работа должна отображать безопасность и  включать элементы безопасности (огнетушители, рукава,  конусные ведра, номера МЧС 101 и 112  и т.д.)

Присылайте работы (фото, видео, презентации) на почту 112bgrochs@bobrmchs.gov.by с пометкой автора и названием до 29 августа.

Победителей ждут подарки!

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