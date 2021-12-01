Внимание! Электромобили!

С 1 декабря 2021 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2021 г. № 447, который излагает Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 года № 92 «О стимулировании использования электромобилей» (далее – Указ) в новой редакции.

Теперь согласно Указу освобождаются от налога на добавленную стоимость ввозимые на территорию Республики Беларусь юридическими лицами электромобили, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет.

Ставка налога на добавленную стоимость в размере 0% применяется при ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь.

При этом важно учитывать, что: ввезти электромобиль нужно до 1 марта 2022 года, ввезти электромобиль имеют право, ввозимые электромобили классифицируются в подсубпозиции 8702 40 000 9, а также в субпозиции 8703 80 000 в соответствии с Товарной

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а с 1 марта 2022 года ставка в размере 0% применяется в отношении таких электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет.

Также Указом освобождаются от налога на добавленную стоимость автокомпоненты, ввозимые организациями-производителями электромобилей на территорию Республики Беларусь.

К таким автокомпонентам относятся детали, узлы, комплектующие изделия, химическая и лакокрасочная продукция и прочее, используемых для производства электромобилей. Обращаем внимание, что основанием для такого освобождения является представление в таможенный орган заключения Министерства промышленности.

Порядок выдачи и форма заключения утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

При этом субъектам предпринимательской деятельности следует помнить, что в случае нецелевого использования автокомпонентов налог

на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством.

По материалам Могилевской таможни