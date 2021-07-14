Внесены изменения в график еженедельного проведения «прямых телефонных линий» главой, заместителями главы и управляющим делами администрации Первомайского района в 3 квартале 2021 года

Внесены изменения в график еженедельного (по субботам) проведения «прямых телефонных линий» главой, заместителями главы и управляющим делами администрации Первомайского района города Бобруйска в 3 квартале 2021 года.
«Прямая телефонная линия» проводится с 09.00 до 12.00 по телефону 77 75 17.
Примечание: В случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.
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