Внесены изменения в график еженедельного проведения «прямых телефонных линий» главой, заместителями главы и управляющим делами администрации Первомайского района в 3 квартале 2021 года

Внесены изменения в график еженедельного (по субботам) проведения «прямых телефонных линий» главой, заместителями главы и управляющим делами администрации Первомайского района города Бобруйска в 3 квартале 2021 года.

«Прямая телефонная линия» проводится с 09.00 до 12.00 по телефону 77 75 17.

Примечание: В случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.

Администрация Первомайского района города Бобруйска