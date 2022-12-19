Вместо саней – пожарное авто!

Уже стало доброй традицией в преддверии важного городского события – шествия Дедов морозов и Снегурочек – устраивать у ворот пожарной аварийно-спасательной части № 4 Новогодний флешмоб.

Спасатели вместе с работниками Центра дополнительного образования детей и молодежи Росквит сотворили настоящее новогоднее представление. Сперва проказница Баба Яга пыталась омрачить праздник, запугивая всех вредными советами. Однако, и взрослые, и дети хором выкрикивали правильные ответы, точно зная о правилах безопасности в Новый год. О том, что нужно быть осторожными с петардами, хлопушками и даже бенгальскими огнями. А то, что спички детям не игрушки, знали даже самые юные зрители праздника.

Под новогодние шлягеры и зажигательные танцы Дедов Морозов-спасателей у порога пожарной части становилось тепло и очень весело. Кульминацией мероприятия стало появление Деда Мороза на пожарном автомобиле! Главный волшебник пожелал всем крепкого здоровья и не забывать о безопасности в период праздников. После мероприятия пожарная автоцистерна в новогоднем обличии отправилась на ежегодное городское шествие Дедом морозов и Снегурочек.