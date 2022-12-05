Вместе с «Фемидой». Рассказываем и показываем, как в СШ №31 прошла интеллектуальная игра «Знатоки права»

Разнообразия в обычный школьный день учащихся классов правовой направленности бобруйской средней школы №31 добавили следователи. Они стали инициаторами проведения интеллектуальной игры «Знатоки права», которая прошла в актовом зале государственного учреждения образования 5 декабря.

На мероприятии, приуроченном ко Дню юриста, присутствовали почетные гости: полковник юстиции Сергей Стефаненко, начальник межрайонного отдела СК, и подполковник юстиции Андрей Березкин, ведущий инспектор по организационно-кадровой работе.

Ведущими события стали сами учащиеся, а также учитель истории, обществоведения и искусства Лариса Ермалинская.

Встреча началась с выхода на сцену «Фемиды» – образа богини правосудия. Во всех подробностях ребятам рассказали о том, почему она считается символом правосудия и порядка.

Продолжилось мероприятие показом слайдов о системе органов юстиции. Далее Лариса Антоновна провела интерактивную викторину с загадками. Будущие следователи отвечали преимущественно верно.

После юные интеллектуалы – учащиеся классов правовой направленности – поделились на команды и приняли участие в интеллектуальной игре, в которой они отвечали на тематические вопросы, разбирая разные ситуации, связанные с нарушением законодательства.

Пока члены жюри подводили итоги, свой танец в народном костюме представила Ангелина Ищейкина, учащаяся 11 «Б» класса.

По итогам игры победителем стала команда 10 «А» класса.

Мы пообщались с некоторыми участниками.

Виктория Габова, учащаяся 10 «А» класса правовой направленности:

– Я считаю, что такие мероприятия должны проходить чаще в нашей школе. Потому что мы можем больше узнать о своей профессии. Мне сегодня понравилось участвовать в викторине, мы с одноклассниками проявили свои интеллектуальные способности и по итогам конкурса заняли первое место. Получили диплом, а также сладкий приз.

Виталий Савельев, учащийся 11 «А» класса правовой направленности:

– Мне все понравилось. Для нашей школьной жизни именно эта встреча в таком формате необычная. Я собираюсь поступать в Академию МВД. Основательно готовлюсь к этому: углубленно изучаю тематические материалы, работаю с репетиторами, хожу на факультативы по обществоведению и основам права. Наш профильный класс отличается тем, что для нас проводят уроки кроме учителей следователи.

Екатерина Карачун, учащаяся 10 «А» класса правовой направленности:

– Больше всего понравилась викторина. Мы поняли, какой у нас уровень знаний. Пойти в «следственный класс» я приняла решение сама. Считаю, что работа следователя очень важна. Думаю, я получу хороший целевой уровень подготовки в этом классе.

К слову, недавно учащиеся посетили Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, побывав на экскурсии.

Виктор ЧАБАН. Как это было, смотрите в ниже в полном фоторепортаже автора.