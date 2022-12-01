Бобруйским школьникам рассказали, как стать следователем

23 ноября в Бобруйском межрайонном отделе Следственного комитета Республики Беларусь прошел день открытых дверей. Узнать о профессии следователя пришли около 90 человек – учащихся средних школ №№3, 4, 18, 26, 31.

Встреча началась в актовом зале здания. Полковник юстиции Сергей Стефаненко, начальник межрайонного отдела СК, и подполковник юстиции Андрей Березкин, ведущий инспектор по организационно-кадровой работе, рассказали собравшимся о профессии следователя, разъяснили порядок приема на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь.

Молодой специалист отдела лейтенант юстиции Кирилл Апанкевич, следователь, рассказал о процессе обучения, об особенностях, условиях проживания и о материальном обеспечении курсантов, ответил на интересующие ребят воп­росы.

После этого продемонстрировали тематический видеофильм о деятельности Следственного комитета.

Заключительной частью встречи стала экскурсия. Любой желающий смог пообщаться с сотрудниками и посмотреть, как они работают непосредственно на рабочих местах.

Завершилась встреча посещением передвижной криминалистической лаборатории. Подполковник юстиции Андрей Бедулин, следователь по особо важным делам криминалистического отдела управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области:

– Мы рассказали и представили учащимся передвижную криминалистическую лабораторию. Показали тематическое оборудование, в том числе поисковое, которое применяется ­следственно-оперативной группой, следователями на местах происшествий для фиксации, обнаружения, изъятия следов преступлений.

Роман Голуб, учащийся 10 «А» класса правовой направленности бобруйской средней школы №31, рассказал о своем обучении:

– У нас в школе проводятся некоторые мероприятия, нас консультируют для поступления в Академию МВД. Мы внимательно изучаем Конституцию Рес­публики Беларусь. Проводятся отдельные тематические уроки. Я планирую поступать в Академию МВД после окончания школы. Мне нравятся расследования, папа работает в милиции. Это очень интересная работа.

Одноклассница Ромы Елизавета Бузак тоже поделилась мнением:

– В обычных классах учат базовые предметы, а в нашем классе правовой направленности, сотрудничающем со Следственным комитетом, повышенный уровень обучения. Это и дополнительные уроки со следователями. Если честно, с начала 9-го класса я хотела пойти в этот класс. Мне интересно учиться, хочу дальше идти в этом направлении, стать следователем.

– Почему решила связать жизнь с законом и справедливостью?

– У меня дедушка хотел был следователем, тетя работает в этой сфере, и я планирую. Экскурсия была отличная. Впервые в жизни я держала в руках пистолет. Сделала фото на память и получила много информации.

Виктор ЧАБАН, фото автора.