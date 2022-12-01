Владимир Малинкин: «Для каждого представителя диаспор Беларусь стала второй Родиной»

Председатель иудейских религиозных общин в Республике Беларусь Владимир Малинкин:

– По роду своей деятельности тесно общаюсь не только с представителями иудейской общины, но и с другими национальными и религиозными объединениями. Мы часто встречаемся и с мусульманами, и с православными, и с католиками – и всегда находим общий язык, у нас нет антагонизмов.

В Беларуси живут представители более ста национальностей: причины, по которым они оказались здесь у всех разные, но одно утверждение справедливо для всех – для каждого представителя диаспор Беларусь стала второй Родиной. И совершенно откровенно могу сказать, что в Беларуси созданы прекрасные условия для мирного, комфортного и дружного проживания представителей всех национальностей и вероисповеданий.