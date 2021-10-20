Вкусно жить и вкусно готовить. В Бобруйске празднуют международный день повара

Ежегодно 20-го октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира.

Конечно, как говорил Сократ: «Еда не культ, а средство к существованию». Но нельзя не согласиться и с мудрым высказыванием философа Фейербаха: «Человек есть то, что он ест».

В современном мире, правильному и сбалансированному питанию придается большое значение. В особенности питанию детей.

Узнать кто и как организует питание в школах, окунуться в мир поварского дела, любви к готовке, а также об организации этого сложного процесса, корреспонденту БЖ рассказала директор кафе «Купалинка» ОАО «Комбинат школьного питания» Валентина Фёдоровна КРАСНИКОВА.

«На данный момент мы обсуживаем 34 школы и 12 буфетов, 20 из них имеют свои пищеблоки. С колледжами питание обстоит иначе. На все колледжи города, кроме автотранспортного, обеды готовят на базе строительного колледжа. За один день мы готовим примерно 1 900 завтраков, 750 обедов, 200 полдников и где-то 800 изделий кулинарии. Кондитерский цех подготавливает порядка 700 единиц продукции в день. Но это не поток, мы готовим для детей, а это в первую очередь - любовь. Я и о коллективе говорю, как о семье, а не как о сотрудниках». - пояснила Валентина Фёдоровна

Перед вами, изделия кондитерского цеха, которые уже сегодня утром украсят школьные буфеты.

Как питаются повара?

«Повара, и я вместе с ними, кушаем тоже, что готовим детям. Эту еду мы и посетителям кафе предлагаем. Это хорошая, вкусная еда и я бы сказала, своеобразный бракераж. Хотя есть и бракеражная комиссия, которая работает постоянно. Ежедневно».

Что такое бракераж?

«Бракераж - это проведение оценки вкуса и внешнего вида приготовленных блюд. Таким образом, за готовое блюдо ответственность несут и повара, и специалисты, осуществляющие оценку его качества. Внешний вид, вкусовые качества блюда. Существует и бракеражный журнал, куда вносятся замечания при обнаружении некачественных блюд. Его используют и повара, и члены оценочной комиссии, которые, в том числе, вносят свои примечания по качеству готовых блюд. Каждый журнал необходимо нумеровать и скреплять специальными печатями. Такая комиссия утверждается приказом руководителя организации».

Случались ли жалобы?

"Если поступают какие-то жалобы или предложения в адрес нашей продукции, повара всегда стараются учесть их и улучшить блюдо. Но всё должно быть в разумных пределах. Натуральные нормы питания ещё никто не отменял, они утверждены постановлением совета министров. Меню составляется исходя из потребностей детей в белках, жирах и углеводах. И важно понимать, что культура питания закладывается в семье с первых дней жизни ребенка. Родители должны помнить, что овощи, молочные продукты, натуральное мясо и рыба ребенку жизненно необходимы, и приучать к ним нужно с малых лет" – считает Валентина Фёдоровна

Какое блюдо, самое любимое у школьников?

«Любимое, конечно, пудинг из рикоттки и еще, блюда в день белоруской кухни, он проходит раз в месяц. Там каждое блюдо как на подбор»

Как у вас обстоят дела с защитой от COVID-19?

«С этим у нас очень строго. Помимо норм санитарных мы соблюдаем все нормы по защите и предотвращению распространения COVID-19, на местах тщательно обрабатываем руки антисептиком, на производстве все в масках». - пояснила Валентина Фёдоровна

Что вы можете рассказать о своих сотрудниках?

«Я уже обмолвилась, что считаю их большой семьей. Тут люди готовят с душой, от всего сердца, с большим трепетом. Поэтому так вкусно. Есть люди, которые живут работой. Так жаль, что уходит старая школа». - с грустью отметила Валентина Фёдоровна, и предложила пообщаться с лучшим работником торговли, поваром 5-го разряда, Анной Афанасиевной ПИНЧУК.

«Сюда я пришла 20 лет назад, уже в зрелом возрасте, - смеется Анна Афанасиевна, - но профессия повар, меня привлекала с детства. Я и сама не понимала, что это моё. Долго искала себя в жизни, испытывала на разных специальностях, так сказать, и даже отучилась на парикмахера. Какое-то время пришлось работала в парикмахерской. Со временем я всё-таки прислушалась к себе и поняла, что кроме кулинарии у меня ни к чему душа не лежит. Больше всего я люблю работать с тестом. Выпечка – моя страсть. Еще с детства меня родители ругали, мол зачем ты продукты переводишь, а я так сильно хотела печь, лет с десяти, что меня это не останавливало. Профессию свою я люблю всем сердцем и в каждое блюдо вкладываю частичку себя. Не могу я по-другому, ведь приносить людям удовольствие через вкусную еду, доставляет мне радость. Когда я вижу, как люди кушаю то, что я приготовила, мне становится тепло на душе. – с улыбкой рассказала Анна Афанасиевна. -Даже здесь, я больше работаю с выпечкой. Пиццы, смаженки, булочки, меня просто тянет к тесту. Я могу готовить абсолютно любые блюда, но печь мне, как говорится, по душе. Не могу выбрать что-то одно, люблю абсолютно всё, что связанно с тестом. Люблю всем сердцем».

Вы передаете опыт молодому поколению?

«Я мама двоих детей и у меня уже четверо внуков подрастает. Детям всегда нравилось, как я готовлю. А я любила готовить для них, и сейчас люблю. Через свои блюда я показываю всю свою любовь к моим близким. Но дети -самые строгие и главные мои критики. Они видят, как я готовлю и любят вносить свои предложения. Каждый мой торт – особенный, он как ребенок, рождается в начале в моей голове, а после в руках. Дети смотрят и повторяют, конечно. У меня вся семья творческая» - рассказала Анна Афанасиевна

К слову, Анна Афанасиевна ПИНЧУК была награждена почетной грамотой Могилевского облисполкома, как лучший работник торговли.

Кафе "Купалинка" было и остается самым сердцем Бобруйска, тем местом, где с помощью вкусной еды можно ощутить тепло родного дома.

В заключении хотим пожелать никогда не терять вкуса жизни. С профессиональным праздником всех поваров! Спасибо вам за то, что вы всегда готовите для нас самые вкусные и необычные блюда. Спасибо, что кормите наших детей, наполняя их сердца теплом.

Поздравляем с Международным Днем Повара и желаем настоящих и будущих успехов на кулинарном фронте.

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Виктория ДЕЙКО. Фото автора