«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбоях в работе сервисов

Соцсеть "ВКонтакте" не фиксирует сбоев, все сервисы работают нормально, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube и Viber.