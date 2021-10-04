«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбоях в работе сервисов

В пресс-службе "ВКонтакте" опровергли сообщения о сбоях в работе сервисов соцсети
Соцсеть "ВКонтакте" не фиксирует сбоев, все сервисы работают нормально, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают - сбоев или других проблем нет", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube и Viber.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.
Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.