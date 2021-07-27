Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19, заявила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Лукашик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля), передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается вакцинации на фоне вирусных гепатитов, она может проводиться по общим правилам. Здесь нет никаких нюансов. И абсолютных противопоказаний, когда вирусный процесс находится в состоянии ремиссии, тоже нет", - сказала Светлана Лукашик.

При заболевании COVID-19 пациентам с вирусным гепатитом - хроническим или на стадии цирроза печени - рекомендуется проинформировать об этом своего лечащего доктора. "При коронавирусной инфекции может обостряться процесс, вызванный парентеральными вирусами. Бывает это далеко не всегда, но такие случаи встречаются", - отметила доцент кафедры. Она добавила, что все врачи, которые лечат коронавирусную инфекцию, об этом информированы и принимают те меры, которые регламентированы в данной ситуации.