Ветреный вторник. В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 октября. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем по западной половине - 15-20 м/с.
Температура воздуха днем - от 11 градусов по северо-востоку до 18 тепла по юго-западу.
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