Ветеранские организации Могилевской области и Приморского края договорились о сотрудничестве

Ветеранские организации Могилевской области и Приморского края договорились об установлении долгосрочных деловых контактов и подписали соглашение о сотрудничестве.

"Сегодня между Могилевской областью и Приморским краем есть карта взаимодействий, которая работает по ряду направлений, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.- Несмотря на расстояния, у нас налажена тесная взаимосвязь по экономическим, культурно-историческим и общественно-политическим вопросам. Сегодня общение ветеранских организаций и представителей исполнительной власти показало, что у нас абсолютно схожая повестка дня и направления деятельности. Например, как никогда актуален акцент на гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Общие традиции и историческое прошлое обязывает наши народы активнее взаимодействовать в этом вопросе. Также надо возвращать имена погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, лежащих в белорусской земле, и восстанавливать историческую память".

Валерий Малашко подчеркнул, что одной из точек соприкосновения, на которую должны опираться белорусская и российская стороны, стала поисковая работа. Так, на территории Могилевской области находится 1657 воинских захоронений, в которых лежат останки более 350 тыс. человек, и только более 70 тыс. имен бойцов Красной армии установлены. "Работа по поиску и передаче останков погибших воинов, установлению их имен и судеб ведется белорусскими поисковиками во взаимодействии с российскими коллегами, - подчеркнул он. - Важно, что в эту работу вовлекается молодежь. Сегодня необходимо разъяснять подрастающему поколению на примерах поисковой деятельности такие понятия, как мужество, героизм и любовь к Отечеству".

В ходе встречи представители Могилевской области и Приморского края обменялись опытом работы ветеранских организаций, остановились на вопросах социальной защиты этой группы населения. По словам заместителя правительства Приморского края - министра цифрового развития и связи Приморского края Константина Волошина, у них разработан комплексный подход, направленный на систематическую поддержку и заботу о военном поколении - от компенсационных выплат на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте до бесплатного санаторно-курортного лечения. Сегодня в Приморском крае такие меры поддержки получают 87 тыс. граждан, только в текущем году на эти цели выделено 682 млн российских рублей.

По словам председателя Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолия Глаза, забота о ветеранах также стала одной из приоритетных задач социальной политики белорусского государства. В свою очередь ветераны взяли на себя ответственность по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. "Ветеранские организации нашей области насчитывают 243,5 тыс. человек, среди которых инвалиды и участники войны, ветераны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, - отметил он. - Одним из важных направлений нашей деятельности стала работа с молодежью. Ветеранам не надо сегодня объяснять, что значат такие понятия, как стабильность, мир, покой и развитие. Это основа и залог благополучия любого государства. Понимание ценности этих понятий мы должны передать подрастающему поколению, оградить их от наплыва негативной информации, которая искажает наше историческое прошлое".

Встреча прошла онлайн в формате видео-конференц-связи и собрала с каждой из сторон представителей исполнительной власти, общественных формирований, в том числе ветеранских и молодежных организаций. Мероприятие стало частью программы проведения с 4 по 11 октября Дней Республики Беларусь в Приморском крае. Делегация страны, в которую вошли более 160 участников, сейчас находится во Владивостоке. Она представит торгово-экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал Беларуси.

Фото Могилевского облисполкома

belta.by