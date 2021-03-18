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Весна пришла! Первые подснежники расцвели в Бобруйске

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Весна пришла! Первые подснежники расцвели в Бобруйске

Прогуливаясь по территории городского парка культуры и отдыха, наш корреспондент обнаружил и запечатлел появление подснежников в Бобруйске.

Весна пришла! А это значит, что у каждого есть возможность найти «‎свой первоцвет»‎ в парке.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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