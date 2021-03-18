Весна пришла! Первые подснежники расцвели в Бобруйске

Прогуливаясь по территории городского парка культуры и отдыха, наш корреспондент обнаружил и запечатлел появление подснежников в Бобруйске.

Весна пришла! А это значит, что у каждого есть возможность найти «‎свой первоцвет»‎ в парке.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.