Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля

Открытие пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 апреля.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты "О недопущении реабилитации нацизма", "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму", "Об изменении законов" (по вопросам трудовых отношений), "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации".

Во втором чтении намечено рассмотреть законопроект "О защите персональных данных". Перечнем предусмотрена также ратификация международных договоров - "О присоединении Республики Беларусь к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов" и "О ратификации поправки к статьям Соглашения Международной финансовой корпорации".

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР".

В этот же день состоится открытие пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.