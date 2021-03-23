Весенние сроки запретов на лов рыбы в 2021 году

В сфере рыболовства наступает время весенних запретов, связанных с началом нереста у большинства видов рыб. На период с 20 марта по 18 мая в Брестской и Гомельской областях водятся ограничения по способам и орудиям лова рыбы. Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства). Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей.

Поэтапно аналогичные запреты будут введены и в других областях Беларуси. В настоящее время действует запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать по 25 апреля. Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин. Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность.

Кроме того, в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в рыболовных угодьях еще действует запрет на лов сома обыкновенного, который продлится до 31 марта.