Вера Хващинская завоевала серебро Европы по шашкам-64

Третьекурсница факультета международных отношений Белорусского государственного университета Яна Якубович стала чемпионкой Европы по шашкам-64 в классической программе среди женщин. Серебро завоевала Вера Хващинская из Бобруйска, третье место у Эммы Саврас из Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Чемпионат прошел с 10 по 19 сентября в поселке Куремаа (Эстония) и стал отборочным этапом к чемпионату мира 2022 года. Он включал также состязания среди мужчин и женщин по трем программам: классической, быстрой и молниеносной. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран, в том числе Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Израиля, Молдовы, Чехии.

Организаторами спортивного состязания выступили Международная федерация шашек (IDF), Йыгеваский шашечный клуб совместно с Эстонским союзом шашек.