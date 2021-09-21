2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Вера Хващинская завоевала серебро Европы по шашкам-64

109 0

Вера Хващинская завоевала серебро Европы по шашкам-64

Третьекурсница факультета международных отношений Белорусского государственного университета Яна Якубович стала чемпионкой Европы по шашкам-64 в классической программе среди женщин. Серебро завоевала Вера Хващинская из Бобруйска, третье место у Эммы Саврас из Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Чемпионат прошел с 10 по 19 сентября в поселке Куремаа (Эстония) и стал отборочным этапом к чемпионату мира 2022 года. Он включал также состязания среди мужчин и женщин по трем программам: классической, быстрой и молниеносной. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран, в том числе Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Израиля, Молдовы, Чехии.

Организаторами спортивного состязания выступили Международная федерация шашек (IDF), Йыгеваский шашечный клуб совместно с Эстонским союзом шашек.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »