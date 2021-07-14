Велосипедист оказался под колесами авто

ДТП произошло 13 июля, в 17.24. Об этом сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Двигаясь по ул.Севлиевской на автомобиле Audi А4, 34-летний местный житель совершил наезд на 34-летнего бобруйчанина, который двигался на велосипеде в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.

Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения проявлять особое внимание. "Встречая велосипедистов на дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них, ведь любая непредвиденная ситуация может обернуться аварией", - отметили в Госавтоинспекции.