«Вечная память нетрезвым купальщикам»: МЧС предупреждает о последствиях купания в нетрезвом виде

К сожалению, статистика последней недели пугает своими цифрами гибели на воде. В ряде частых причин крепкое место занимает купание в состоянии алкогольного опьянения. «Пьяный в воде – наполовину утопленник» – гласит мудрая народная пословица. И это на самом деле так: подвыпивший человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, теряет контроль над собой и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Вот почему купаться в нетрезвом виде строго воспрещается.

МЧС находится в постоянном поиске донести эту не теряющую актуальность проблему, и качественная социальная реклама — самый действенный способ, который помогает обратить внимание общественности и «зацепить» ее.

В 2014 году МЧС представило социальный ролик, который «взорвал» интернет своим нестандартным подходом, — «Вечная память нетрезвым купальщикам». Сюжет прост и одновременно очень актуален: городской пляж в жаркий день. Люди жарят шашлыки, купаются и загорают. Один из отдыхающих рвется в воду, несмотря на то, что явно «перебрал лишнего». В этот момент у него за спиной появляется оркестр МЧС, который играет похоронный марш, а из воды выныривает водолаз с траурным венком. Таким образом, основная идея шокирует и «бьет» своим посылом: «пьяный» заплыв для всех, кто любит искупнуться после распития спиртных напитков, может стать последним в жизни.

Помните! Во избежание несчастных случаев не нарушайте правила безопасности, чтобы отдых на воде принес вам только радость и удовольствие.