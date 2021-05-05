Важно сохранить память о страшных событиях войны и не допустить их повторения – блокадница Ленинграда

Важно сохранить живую память о страшных событиях войны и не допустить их повторения. Таким мнением поделилась блокадница Ленинграда, жительница Могилева Елизавета Хомченко. Сегодня женщина отмечает свое 90-летие.

"Для нас с вами, ныне живущих, важно сохранить память о страшных событиях Великой Отечественной войны. Тогда мы столкнулись со страшной бедой - это был ужас, голод и страх. Мы хоть и были детьми, но все помним. Потому важно рассказывать потомкам о том, что было. Чтобы нынешние поколения могли сравнить то время и это и понять, какой ужас приносит с собой война. А сравнивать нужно для того, чтобы ни в коем случае не допустить повторения тех событий, - подчеркнула Елизавета Хомченко. - Мы видели, как умирали люди. Мы страдали от голода, тогда мы не жили - мы выживали. И смогли дожить до сегодняшнего дня, увидеть счастливую жизнь под мирным небом. И в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто навсегда остался в окопах и под завалами разрушенных от фашистских бомб домов, мы с вами не имеем права забывать свою историю".

Елизавета Хомченко родилась 5 мая 1931 года в Ленинграде - здесь она жила вместе с родителями, дедушкой и младшим братом. "Внезапно началась война. Сразу никто не понял, что случилось. А наш дом на тот момент уже забросали зажигательными бомбами. Тогда по радио объявили, что война. Никто не представлял, что это такое и как теперь с этим жить. Люди стали запасаться продуктами - у кого на что денег хватало. Магазины быстро опустели, а жизнь продолжалась", - рассказала блокадница.