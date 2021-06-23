Важно и актуально: плательщику обязательных страховых взносов в бюджет фонда

Своевременная уплата обязательных страховых взносов обеспечивает пенсионные гарантии граждан, а также гарантии социального обеспечения в виде выплат пособий по временной нетрудоспособности, пособий семьям, воспитывающим детей, и на погребение.

Законодательство о государственном социальном страховании ориентировано на добросовестное исполнение своих обязательств нанимателями – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами, предоставляющими работу по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Органы Фонда активно применяют превентивные меры, полагаясь на добросовестность, порядочность и законопослушность плательщиков.

Так, с 1 марта 2021 года, согласно действующим нормам КоАП от 06.01.2021 (ст.12.15 КоАП), отменена административная ответственность за неуплату (неполную) уплату обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уплачивающих за себя.

Административная ответственность применяется к должностным или иным уполномоченным лицам, индивидуальным предпринимателям или иным физическим лицам, предоставляющим работу гражданам по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам при неуплате (неполной) уплате взносов на сумму более 20 базовых величин.

Уважаемые наниматели - исключите риски административной ответственности - своевременно и в полном объеме уплачивайте обязательные страховые взносы!

Ленинский районный отдел г. Бобруйска МОУФСЗН