Важен вклад каждого. Чем сегодня живет Бобруйская городская организация ОО “Белорусское общество инвалидов”?

В феврале Бобруйскую городскую организацию общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» возглавила Татьяна Пукало, которая не понаслышке знает о проблемах людей с ограниченными возможностями. Мы пообщались с председателем правления и поговорили о том, чем сегодня живет общественное объединение, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

Справочно: БГООО «Белорусское общество инвалидов» существует с 1992 года. Деятельность общественного объединения направлена на:

– реализацию социальных проектов и благотворительных акций для оказания помощи людям с инвалидностью;

– организацию инклюзивных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий;

– популяризацию идей добровольчест­ва, благотворительности.

– Cколько человек сегодня насчитывает организация?

– В нашем общественном объединении более 410 членов – с рождения и до преклонного возраста. Это люди с различными формами инвалидности. У каждого из них свои трудности и проблемы, и наша главная задача – поддержать их, оказать необходимые помощь и заботу по мере сил и возможностей. Это могут быть социально-бытовая помощь, гуманитарная, организация досуга, реабилитация.

– Как Вы пришли в эту сферу?

– У меня большой опыт работы с людьми данной категории. Около 12 лет являюсь руководителем первичной организации «Клуб «Милосердие и здоровье» при Красном Кресте, более 6 лет была руководителем кружков отделений дневного пребывания инвалидов в учреждениях ТЦСОНов Бобруйска и Бобруйского района. В свое время моя жизнь разделилась на две части. С детства у меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом. С возрастом на фоне ангин у меня пошли серьезные осложнения. В 26 лет я получила третью группу инвалидности, а затем вторую. Из больниц я не выходила, но не сдалась. Прошла различные курсы, в том числе международные, по работе с людьми с инвалидностью и стала ­помогать им.

– Какая работа проводится на базе общественного объединения?

– Так получилось, что два года в организации не проводилось никаких мероприятий. Сейчас мы возобновляем дея­тельность. Уже работает кружок ­декоративно-прикладного творчества, а с 1 июня начал вокальный. Кстати, нам очень нужен гармонист для коллектива «Поющие сердца». Свою работу мы строим по принципу шведских кружков – «равный обучает равного». К примеру, кто-то обладает талантом рисовать, кто-то – петь. В своем сообществе мы находим единомышленников, которые тоже хотели бы этим заниматься. Люди собираются вместе, самоорганизуются, и тот, у кого есть какие-то способности, транслирует их на других. К слову, это очень эффективная форма работы, могу сказать по своему опыту. Мы говорим на одном языке друг с другом, и понимаем один одного лучше, чем кто бы то ни было.

– Ваши планы на дальнейшую работу?

Сейчас мы готовимся к областному конкурсу «Вместе мы сможем больше», который пройдет в конце июня в Могилеве. Для нашей организации очень престижно в нем участвовать. Надеемся также принять участие в международном «Славянском базаре» и других мероприятиях. Будем проводить культурно-­массовые мероприятия, планируются обучающие курсы. Для пожилых это компьютерная грамотность, работа со смартфонами, для молодежи – компьютерная гигиена. Есть запрос по теме трудоустройства людей с инвалидностью. Планируем проводить различные мероприятия по этой теме. Кстати, по ней в свое время у нас в городе проходило два проекта, где я принимала участие. Будем проводить различные благотворительные акции. Одна уже прошла в апреле в одном из супермаркетов города. И я хочу поблагодарить всех, кто принял в ней участие. Бобруйчане живо откликнулись на наш призыв. Меня тронуло до глубины души, когда я видела, как пожилые люди и многодетные семьи клали в корзину продукты. Это было очень трогательно. Низкий поклон всем. Хочу сказать, что мы сформировали хорошие продуктовые наборы, которые отдали нуждающимся.

– С какими трудностями Вы столкнулись после своего прихода сюда?

– Можно сказать, что мне приходится фактически реанимировать организацию. За то время, которое она не функционировала, у нас накопилась большая задолженность по аренде и отоплению, нам нужны также ремонт, восстановление электричества и многое другое. Члены организации очень соскучились по мероприятиям, всем очень хочется собираться вместе, общаться, заниматься чем-то нужным и приносить тем самым пользу городу. Но нам необходимы условия для этого, чтобы в осенне-зимний период работа здесь не прекращалась. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных граждан, различные организации и спонсоров. Будем рады любой помощи. Сегодня время непростое, и один, как говорится, в поле не воин. Только совместными усилиями можно достичь какого-то результата. Мы приглашаем в свои ряды новых членов организации.

Время работы БГООО «Белорусское ­общество инвалидов» с 1 июня: ­понедельник – четверг с 11.00 до 14.00. Выходные – пятница, суббота, воскресенье. Адрес: ул. Советская, 77б. Телефон: 8(029) 103-27-33.