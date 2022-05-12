Варенье из… сосновых шишек. Чисто бобруйский рецепт

Приятный лесной аромат и польза в одной банке. Еще в детстве, когда болело горло, мне давали «смоляное варенье». И помогало оно не хуже малинового. На прилавках города попалось на глаза лесное угощение промышленного производства. Цена – 17 рублей за 250 граммов. Живя на территории, где сосен много (они изображены даже на городском гербе), думаю, можно сэкономить, приготовив самим это необычное блюдо. Основной вопрос – найти экологически чистое место для сбора ингредиентов.

Отправляясь за город в конце мая, прихватите лишний мешочек. Для варенья подойдут только маленькие сосновые шишки, всего до 4 см, можно зеленые. Собирайте и зеленые побеги с сосновых лапок – они тоже подойдут. Если собрать большие шишки, их будет не укусить.

Варенье состоит всего из трех ингредиентов – шишки, вода, сахар. Но запаситесь терпением для долгого приготовления и оттирания кастрюли от смолы. Зато готовый продукт порадует вкусом. Кроме того, он применяется при бронхите, астме, ангине и других болезнях дыхательных путей и горла. Еще это отличное профилактическое средство для укрепления десен. Особенно рекомендуется при истощении организма, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пониженном гемоглобине.

Количество шишек берем произвольное – от этого зависит лишь цвет готового продукта: он может варьироваться от болотно-зеленого до темно-коричневого.

Шишки необходимо тщательно промыть и очистить от мусора, паутины и жучков. Залить их в кастрюле водой, довести до кипения и варить на слабом огне 40 минут. Отвар оставить на 12 часов. Затем убрать из него шишки, на каждый стакан жидкости добавить стакан сахара. Полтора часа варить сироп. За 20 минут до окончания варки верните шишки в кастрюлю. Разложите по банкам готовый продукт и закатайте их.

«Сосновый мед» готов. Помните, что употребление такого десерта в ряде случаев может нанести вред. Стоит быть осторожнее с продуктом при гастрите и язве. При сахарном диабете и аллергии он вовсе противопоказан. Еще не надо поглощать лакомство банками – для достижения оздоровительного эффекта необходимо всего несколько ложек в день.