️Ванесса Колодинская поборется на Олимпиаде за бронзовую награду
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Схватка против китаянки Цяньюй Пан не изобиловала техническими действиями, но бобруйчанка в первом периоде была более активной и повела 2:0.
Первые минуты после перерыва рисунок схватки сохранился. Спортсменки предпочли не рисковать, дожидаясь ошибок друг друга. Однако на последних секундах китаянка пошла вперед и сравняла счет, одержав победу по дополнительным показателям.
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