Вальс Победы. В Бобруйске прошел праздничный флешмоб
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Сегодня во всех уголках нашей страны проходят общереспубликанские акции, флеш-мобы, песни и танцы Победы. В великий праздник и год народного единства бобруйчан пригласили объединиться и вспомнить всем известную песню «Катюша».
«Майский вальс» – это еще один символ Великой Победы. Вот уже много лет он объединяет разные поколения. Эта мелодия стала символом мира и той музыкой, которая сменила залпы орудий.
Знаковую песню исполнили Наталья Шуликова – художественный руководитель Дворца искусств, и Игорь Шатило – солист Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь хор народной песни им. В.Е. Балаханова (Дворец искусств).
В праздничном вальсе кружились воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска, которые затем продолжили концертную программу на площади Победы.
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