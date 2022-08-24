В Жиличском дворцово-парковом комплексе приступили к воссозданию утраченной оранжереи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич.

К работам приступили в начале июля. Как рассказал директор исторического комплекса, на днях в основание будущей оранжереи заложили капсулу с посланием потомкам от строителей, представителей Кировского райисполкома и жителей района.

"Работы идут быстро, строители стараются уложиться в кратчайшие сроки. Появление оранжереи завершит внешний вид исторического комплекса", - отметил Владислав Кулакевич.

Оранжерея была утрачена в годы Великой Отечественной войны: по приказу немецко-фашистских захватчиков ее разобрали по кирпичику. "Строящаяся оранжерея внешне будет полностью соответствовать историческому облику. Внутри появится кафетерий, чтобы туристы могли перекусить, конференц-зал и гостевые комнаты", - отметил директор.

Подходит к концу реставрация внутреннего убранства дворца. Объявлен тендер на изготовление мебели для воссоздания интерьеров. Работы планируют завершить до конца года.

Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах - историко-культурная ценность международного уровня. Начал строительство дворца в 1823 году Игнатий Булгак, который был бобруйским маршалком и почетным смотрителем училищ. При жизни Игнатия была возведена большая часть дворца, после его смерти здание неоднократно перестраивали дети дворянина. Дворец выдержан в едином классическом стиле. В разное время здесь размещались детский дом, потом агрономическая школа. Во время Великой Отечественной войны немцы обустроили там свой госпиталь. С 1950 года во дворце работал сельскохозяйственный техникум. В целом здание дошло до нашего времени в хорошем состоянии: за две мировые войны оно не было сожжено и не подвергалось бомбардировкам.