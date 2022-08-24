Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

В Жиличском дворцово-парковом комплексе приступили к воссозданию утраченной оранжереи

10 0

В Жиличском дворцово-парковом комплексе приступили к воссозданию утраченной оранжереи

В Жиличском дворцово-парковом комплексе приступили к воссозданию утраченной оранжереи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич.

К работам приступили в начале июля. Как рассказал директор исторического комплекса, на днях в основание будущей оранжереи заложили капсулу с посланием потомкам от строителей, представителей Кировского райисполкома и жителей района.

"Работы идут быстро, строители стараются уложиться в кратчайшие сроки. Появление оранжереи завершит внешний вид исторического комплекса", - отметил Владислав Кулакевич.

Оранжерея была утрачена в годы Великой Отечественной войны: по приказу немецко-фашистских захватчиков ее разобрали по кирпичику. "Строящаяся оранжерея внешне будет полностью соответствовать историческому облику. Внутри появится кафетерий, чтобы туристы могли перекусить, конференц-зал и гостевые комнаты", - отметил директор.

Подходит к концу реставрация внутреннего убранства дворца. Объявлен тендер на изготовление мебели для воссоздания интерьеров. Работы планируют завершить до конца года.

Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах - историко-культурная ценность международного уровня. Начал строительство дворца в 1823 году Игнатий Булгак, который был бобруйским маршалком и почетным смотрителем училищ. При жизни Игнатия была возведена большая часть дворца, после его смерти здание неоднократно перестраивали дети дворянина. Дворец выдержан в едином классическом стиле. В разное время здесь размещались детский дом, потом агрономическая школа. Во время Великой Отечественной войны немцы обустроили там свой госпиталь. С 1950 года во дворце работал сельскохозяйственный техникум. В целом здание дошло до нашего времени в хорошем состоянии: за две мировые войны оно не было сожжено и не подвергалось бомбардировкам.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »