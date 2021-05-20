В закон "О животном мире" Беларуси планируется внести поправки. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский.

"Уже в текущем году готовятся изменения и дополнения в закон. Важный момент, который найдет свое отражение, - это регулирование отношений, связанных с использованием контактных зоопарков, с содержанием определенных видов диких животных в домашних условиях. Там есть вопросы, которые подлежат регулированию, так как возникает угроза жизни и здоровью людей, которые живут рядом с такими владельцами диких животных. Что касается контактных зоопарков, то на протяжении многих лет поступает много негативных обращений, ведь там в неволе, на ограниченной территории содержатся крупные животные", - сказал начальник управления. В документе на отдельные виды диких животных будут введены ограничения на их содержание в неволе.

Кроме того, специалисты Минприроды совместно с НАН Беларуси и общественными организациями приступили к разработке плана мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021-2025 годы. "Этот план достаточно амбициозный и состоит пока из 87 мероприятий и 6 разделов. Все они нацелены на то, чтобы обеспечить хорошие взаимоотношения между обществом и природными экосистемами и ресурсами. Это также будет осуществляться с совершенствованием правового регулирования и методологического обеспечения в области биологического разнообразия, чтобы с участием общественности принять ряд экологически важных решений", - подчеркнул Николай Свидинский.