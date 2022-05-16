В Японии в апреле рекордно выросли оптовые цены

В Японии в апреле зафиксировали рекордный скачок оптовых цен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Банка Японии.

По информации Центробанка, в апреле индекс оптовых цен в Японии вырос на 10%. Это был самый резкий рост с января 1981 года. Местные аналитики такую ситуацию в первую очередь связывают с повышением стоимости энергоносителей и сырья, вызванным ситуацией в Украине.