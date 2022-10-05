В воспитательной колонии №2 наградили победителей областного смотра-конкурса, посвященного памяти жертв геноцида

В сентябре проводился областной смотр-конкурс средств визуальной информации, посвященный памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 16 исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. Организаторы – Прокуратура Могилевской области и управление Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области.

5 октября на базе воспитательной колонии №2 Бобруйска прошла торжественная церемония награждения по итогам финала областного смотра-конкурса. На мероприятие были приглашены почетные гости: Александр Чадюк, прокурор Могилевской области, государственный советник юстиции 3 класса; Юрий Горошко, начальник Управления по надзору за соблюдением законодательства органами уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, старший советник юстиции; Олег Маткин, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, генерал-майор милиции.

Перед началом торжественной части в фойе клуба состоялась презентация выставочной экспозиции на тему геноцида белорусского народа. Здесь были представлены экспонаты из фондов краеведческих музеев Бобруйска, Шклова, а также выполненные руками осужденных из исправительных учреждений Могилевской области. После этого в актовом зале прошла демонстрация видеороликов, снятых в рамках областного смотра-конкурса. По его итогам третье место заняла тематическая выставка, представленная в презентационном видеоролике учреждения «Лечебно-трудовой профилакторий № 7 г. Могилева». Второе место досталось исправительной колонии № 15 г. Могилева. И первое место завоевала исправительная колония № 2 г. Бобруйска.

Отметим, что торжественное мероприятие проходило в режиме онлайн-трансляции, благодаря чему посмотреть его смогли осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях по всей Беларуси. Кроме этого, произошло и онлайн-подключение к экскурсии по мемориальному комплексу «Памяти сожженных деревень Могилевской области», расположенному в деревне Борки Кировского района. Примечательно, что посетить это скорбное место смогли и воспитанников ВК-2.

– Мы проводим это мероприятие на территории воспитательной колонии потому, что детей надо воспитывать в духе патриотизма, рассказывать им, что происходило на наших землях более 70-ти лет назад. Они должны чтить историю. Я думаю, что многие проникнутся этим, поймут многое для себя и сделают правильные выводы, – подчеркнул Александр Чадюк.