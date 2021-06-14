В военном комиссариате города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов прошли мобилизационные учения

Согласно утвержденного плана подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь, в период с 3 по 11 июня 2021 года в Могилевской области прошли мобилизационные учения. Главная задача которых была оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнить задание по мобилизации населения в случае чрезвычайной ситуации.

По итогам учений, а также за достигнутые успехи, разумную инициативу и усердие, проявленные в ходе проведения мобилизационного учения с военными комиссариатами Могилевской области награждены грамотой начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь и памятной фотографией: Валькевич Кирилл, Варварив Василий, Логвинович Михаил, Северин Павел.

Приказом военного комиссара Могилевской области присвоены очередные воинские звания сержант запаса: Филиппову Игорю и Царику Игорю.

Награждены грамотой военного комиссара города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов и памятной фотографией: Ковалев Руслан, Костко Александр, Савин Евгений, Филиппов Игорь, Царик Игорь.

Награждены памятной фотографией: Балдовский Александр, Зенькович Андрей, Караткевич Виталий, Кочубей Юрий, Марченко Александр, Пономаренко Анатолий, Ткаченко Виталий.