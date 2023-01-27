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2023- Год мира и созидания

В «Великом камне» назвали приоритетные направления работы индустриального парка на 2023 год

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В «Великом камне» назвали приоритетные направления работы индустриального парка на 2023 год

На текущий год планы поставлены амбициозные. Безусловно, мы будем вести активную работу по привлечению новых участников, планируем добавить около 20 новых компаний-резидентов. Об этом рассказал заместитель главы администрации китайско-белорусского индустриального парка Михаил Жигало. 

По его словам, в 2022 году привлечение инвесторов не было для парка какой-то проблемой – результаты хорошие. Замглавы администрации «Великого камня» обозначил приоритетные направления развития на 2023 год:

– Как всегда, планы амбициозные. Стараемся держать планку и марку нашего проекта. Безусловно, мы будем вести работу по привлечению в парк новых участников. В 2022 году это было 19 компаний, в 2023-м, я думаю, минимум 20 новых компаний мы увидим в качестве резидентов. Что касается нашего инфраструктурного портфолио, мы и его планируем развивать. Ожидаем, что в эксплуатацию будут введены крупные объекты, которые реализуются нашими китайскими партнерами. Это научно-исследовательский парк китайской компании SINOMACH в Минске, где планируется проводить научные исследования и разработки в различных областях. А также многофункциональный комплекс с гостиницей, который возводится на Пекинском проспекте.

Представитель «Великого камня» дополнил, что в нынешнем году будет проведено немало крупномасштабных мероприятий, форумов и выставок. Он упомянул уже ставшую традиционной выставку «Белагро», которая состоится этим летом.

Михаил Жигало подвел итог:

– По динамике мы идем хорошо, проект развивается. Есть высокотехнологичные инновационные проекты, которые приносят пользу экономике страны. Одним из самых перспективных направлений будет, конечно же, привлечение крупных и якорных проектов, которые будут составлять экономику парка и в том числе оказывать позитивное влияние на экономику Беларуси. В прошлом году мы зарегистрировали крупный проект в области логистики по строительству нового логистического терминала, где объем инвестиций составил более 50 млн долларов в рамках одного проекта. Это был только первый шаг, планируем и дальше двигаться в этом направлении.

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