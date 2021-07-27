В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами, которая наладила схему продажи иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

"Ребенок под ключ" с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в $60 тыс.", - отмечают в спецслужбе.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины, а впоследствии медики официально подтверждали якобы бесплодие жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. После этого подыскивали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали и иностранец получал право вывезти ребенка за границу.

Сообщается, что в ходе экспертиз СБУ задокументирован факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Злоумышленников подозревают в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.