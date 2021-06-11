В УК «Центр досуга и творчества» продолжает работать выставка «В моем мире» юной художницы из Минска

В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» продолжается работа выставки «В моём мире» юной художницы из Минска Ульяны Давидович.

Ульяна родилась 27 октября 2010 года в Минске. Учится в ГУО «Гимназия № 10 г. Минска». Окончила 4 класса. Рисованием увлечена с раннего детства и поступив в гимназию, она начала посещать студию изобразительного искусства опытного педагога Эльвиры Соловянчик. Занятия изобразительным искусством помогают ей не только реализовываться творчески, но и является одним из способов отдыха.

Сюжеты для картин Ульяна продумывает и обсуждает со своим педагогом - Эльвирой Адамовной. Некоторые картины – это копии уже существующих произведений. Большинство работ выполнены в технике акварели, некоторые из них встречаются с добавлением гуаши, перманентного маркера и гелевой ручки. Вся выставка поделена на 2 части: первая – портреты, посвящённые матерям, вторая – натюрморты и сюжетно-тематические картины.

Картина «Чудо рождения жизни» стала победителем в Международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству в Санкт-Петербурге» в младшей группе в номинации «Абстракция (фантазийная, абстрактная композиция)». Как говорит Ульяна: «Самое сложно было прорисовать детали и передать глубокий смысл, ведь рыба символизирует материнство и деторождение».

Картина «Её мир» также заняла призовое место в Кубке России по художественному творчеству в Москве в младшей группе в номинации «Портрет». Она притягивает взгляд зрителей, а открывающийся смысл, ещё глубже погружает в изображённую атмосферу. Портрет показывает женщину, кому-то, на первый взгляд, может показаться грустную, но это ни так, узоры на чалме отражают радостные, светлые, счастливые, весёлые, живые мысли и образ женщины меняется.

В сентябре 2020 года в гимназии состоялась персональная выставка Ульяны, на которой было представлено 10 картин. Под чутким руководством преподавателя, она приняла участие в Международном конкурсе живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия», который проводился мэрией города Баколи, в декабре 2020 года.

Помимо живописи, Ульяна любит лепить, создавать как объёмные композиции, так и рельефные на плоскости. Желаем вдохновения и новых творческих высот юной художнице.

Познакомиться с выставкой юной художницы можно по адресу ул. Куйбышева, 59 с 09.00 до 19.00. Выставка будет работать до конца июня.