В УК «Центр досуга и творчества» открылась выставка «Через творчество к единению»

24 марта в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» в рамках проекта «Открываем тех, кто рядом» состоялась открытие выставки «Через творчество к единению».

Единство – это объединение людей, согласие, надежда, мир, дружба, доброта, понимание и прощение, а красота лечит души. И это особенно важно в наше время, сохранять способность творить, не терять искру творчества, подаренную всем нам свыше от рождения.

Идейным вдохновителем выставки стала Гульнара Качан, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Центра.

Героинями этого дня стали и другие участницы: Похвалёная Ирина Михайловна, Маевская Татьяна Николаевна, Кадунова Людмила Николаевна, Зинкова Наталья Анатольевна, Найдун Оксана Михайловна - представительницы прекрасной половины унитарного предприятия «Универсал Бобруйск», инвалиды по слуху, но каждая из них со своими крыльями, со своими увлечениями. Они и танцуют, и поют, кто-то вяжет, кто-то шьёт.

Мама с дочкой Кулик Ольга и Валерия. Ольга поделилась, что особенно чутко свою тягу к рукоделию ощутила с рождением дочери. Так появилось жгучее желание как-то выразить свой творческий потенциал, выплеснуть эмоции счастья и радости от материнства через творчество. Кукольному мастерству обучалась дома сама методом проб и ошибок. Так и Валерия начала помогать маме, и сама не заметила, как творчество вошло в её жизнь.

Почётными гостями на выставке стали: семья Маргариты Стефановны – дочь, Инна Владимировна, внук Александр с супругой Евгенией и правнучкой Василисой, «Женщина года 2020», директор ОАО «Бобруйсктрикотаж» - Толкач Вероника Владимировна, матушка Алла Коляда Прихода храма Сретения Господня. Директор нашего Центра Роскач Ирина Александровна открыла выставку.

Каждый представленный букет, Маргарита Стефановна собственноручно собрала, подобрав под каждую композицию свою вазочку и оформление. Картины, игрушки, куклы представленные другими участницами, выполнены вручную и каждая хранит свою историю создания и появления.

Праздничное, весеннее настроение подарили в этот день для всех присутствующих танцевальная студия «Лаборатория танца», солисты вокальной группы «Чараўніцы» Светлана Болдыш, Лариса Дудко и Андрей Батюня.