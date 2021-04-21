В УК «Центр досуга и творчества» начала работу выставка «Радость светлой Пасхи»

С 20 апреля в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» уже традиционно начала свою работу выставка «Радость светлой Пасхи», которая сформировалась в рамках «Пасхального этапа» конкурса творчества «От Рождества до Пасхи». Организаторами конкурса является отдел религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии при поддержке: ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г. Бобруйска», УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» и БГО ОО «Белорусский союз женщин».

Оценивая многообразие работ можно сказать, что подготовка началась сразу после Рождества: рисовали, клеили, лепили, вышивали, вырезали, в общем, мастерили и создавали. В итоге получилась чудесная пасхальная выставка творческого конкурса. Рассматривая детали той или иной поделки, можно почувствовать всё то тепло, старания и любовь, вложенную в них. На выставке представлены работы в номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Пасхальное яйцо», «Пасхальный венок», «Пасхальная открытка», «Другой вид декоративно-прикладного творчества», «Фотография». Фойе украшено 187 работами декоративно-прикладного творчества, 160 рисунками и 45 открытками.

В конкурсе принимают участие учреждения нашего города, а некоторые работы прилетают почтой к нам с разных уголков области. На выставке вы можете познакомиться с творческими работами: ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г.Бобруйска», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска», ГУО «Бобруйская районная детская школа искусств», УО «Бобруйский государственный медицинский колледж», «Бобруйский государственный технологический колледж», «Бобруйский государственный механико-технологический колледж», ГУО «Средняя школа №1, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 34 г. Бобруйска», ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска», ГУО «Ясли-сад №8 г. Бобруйска», УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», Воскресная школа Храма Святого Духа, Республиканское унитарное Днепро- Березинское предприятие водных путей, ГУО Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г. Бобруйска», ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодёжи», ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи», ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи им.Б.М. Дмитриева», ГУО «Цельская средняя школа», ГУО «Ясли-сад №4 г. Кировск», ГУО «Барчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», ГУО «Детская школа искусств г. Кировска» ф-л а/г Мышковичи, ГУО «Мышковичская средняя школа», ГУО «Боровицкая средняя школа», воскресная школа Свято-Покровского храма г. Кировска, ГУО «Ясли-сад №6 «Берёзка» г. Быхова».

Ждём Вас в наш Пасхальный мир. Погрузится в атмосферу приближающегося великого праздника Пасхи. А так же вы можете записаться на мастер-класс по изготовлению народной, традиционной куклы «Пасхальная голубка» по номеру: +375297480728.

Евгения Мартынова,

методист УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»