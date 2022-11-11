V Триеннале декоративного искусства БСХ «Декарт-22». Участвует Валерий Колтыгин

Белорусский союз художников раз в три года в ноябре проводит Триеннале декоративного искусства - республиканский арт-проект об актуальном развитии этого направления. Творческая молодежь, студенты, художники из всех регионов Беларуси и, конечно, члены БСХ на разных площадках удивляют зрителей своими произведениями из текстиля, керамики, стекла, металла и других материалов. О симбиозе традиционного и новаторского на V Триеннале декоративного искусства БСХ "Декарт-22" рассказала на пресс-конференции первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед Наталья Шарангович.

"В этом году проект будет действительно уникальным. В нем соединятся как традиционные вещи, которые исходят из белорусских рушников, из цветовой гаммы, которую любили и в которой ткали наши бабушки в свое время, так и работы художников, уже ушедших от этого и использующих совершенно новые, неожиданные материалы", - отметила Наталья Шарангович.

Организаторы V Триеннале декоративного искусства решили немного отойти от слова "прикладное". "На этом фестивале зрители увидят интересный срез того, что происходит сейчас в профессиональном декоративном искусстве. Покажем очень интересное стекло, в частности отдельные авторские проекты, и большой проект, ставший результатом сотрудничества Белорусского союза художников со стеклозаводом "Неман" (кстати, этому сотрудничеству достаточно много лет). Зрители увидят интересную керамику, причем в разных вариациях. Проекты, которые делают члены Белорусского союза художников, молодые художники в том числе и даже студенты, новаторские и необычные", - рассказала искусствовед.

Зрителей триеннале заинтересуют изделия из текстиля малых и монументальных размеров. "Текстиль исходит из бабушкиного ремесла. И очень здорово, что наши художники-текстильщики используют кроме ниток совершенно неожиданные материалы: и бумагу, и клей, и проволоку. И все равно тактильность и тепло декоративного искусства остаются. Неважно, какой материал использует художник, важно, каким образом он говорит, о чем говорит и как себя реализует", - подчеркнула первый заместитель председателя БСХ.

"Очень важно, что к проекту, где мы показываем современное профессиональное декоративное искусство Беларуси, присоединились художники разных цеховых направлений. Один из проектов будет посвящен скульптуре, которая может себя реализовывать через керамику. Я думаю, что это будет тоже очень любопытно", - добавила Наталья Шарангович.

Участниками V Триеннале декоративного искусства стали студенты разных вузов и художники из областных городов. "Также к фестивалю присоединились музейные учреждения Минска, они уже не первый раз участвуют в наших больших проектах. В этом году у нас задействованы и Художественная галерея Михаила Савицкого, и Городская художественная галерея Щемелева, и арт-гостиная "Высокае мѣста". Музеи города поддержали нас во всем, что мы предлагали, там пройдут любопытные проекты, - продолжила искусствовед. - Для меня также очень важно было, что к триеннале традиционно присоединилась Национальная библиотека, где мы сможем показать проект, посвященный уже ушедшим текстильщикам. За последние три года ушли три очень известных художника: Алла Непочелович, Владимир Лисовенко, Лариса Густова".

Триеннале декоративного искусства "Декарт-22" пройдет в формате фестиваля на различных площадках Минска. Кроме выставки в Национальной библиотеке в память о текстильщиках Алле Непочелович, Владимире Лисовенко и Ларисе Густовой, в Художественной галерее Михаила Савицкого покажут работы 12 художников-керамистов, объединенных темой трансформации традиционных форм этого искусства, в арт-гостинной "Высокае мѣста" будет представлен проект скульпторов, воплощающих скульптурную пластику в шамоте - обожженной измельченной глине. В рамках фестиваля также презентуют несколько персональных выставок: текстиля Маргариты Щемелевой, декоративной пластики Николая Байрачного и Юрия Гудиновича в Городской художественной галерее Л.Д.Щемелева, а также текстильной мозаики Любови Кириловой и Веры Блинцовой в галерее "Мастацтва" БСХ.

"Вообще цель таких больших фестивальных проектов - это, с одной стороны, познакомить людей с таким направлением, как современное декоративное искусство, с современным ткачеством, металлом, стеклом, показать, насколько это красиво, показать художников, чтобы их знали в лицо, восхищались их работами, просто интересовались. С другой стороны, очень важно, что мы даем возможность художникам рассказать про себя", - отметила Наталья Шарангович.

В художественной галерее "Дворец искусства" прошло открытие V Триеннале декоративного искусства БСХ "Декарт-22". Здесь гости фестиваля смогут ознакомиться не только с общей экспозицией, но и с персональными мини-проектами авторов, представляющих свои экспериментальные творческие наработки в текстиле и керамике. Отдельно показан мини-текстиль, который пользуется большой популярностью в мире, проект "Пласт", представляющий творчество художников-керамистов в плоскостных поверхностях, работы юбиляров - старейшего бобруйского мастера керамики Валерия Колтыгина и художника по стеклу Татьяны Малышевой. "Мы надеемся, что эти проекты подтолкнут наших художников к тому, чтобы делать новые работы. Большие творческие проекты, которые всегда интересуют зрителя, подталкивают художника к самовыражению. И это яркое, интересное самовыражение, которое можно будет наблюдать на всех наших выставках и во Дворце искусства, и на других выставочных площадках, станет самым главным результатом фестиваля", - резюмировала первый заместитель председателя БСХ Наталья Шарангович.