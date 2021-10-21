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ФОТОРЕПОРТАЖ: В торгово-экономическом колледже проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills»

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ФОТОРЕПОРТАЖ: В торгово-экономическом колледже проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills»

Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё".

Фото Виктора ЧАБАНА.

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