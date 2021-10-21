ФОТОРЕПОРТАЖ: В торгово-экономическом колледже проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills»
47 0
Фотографии: Виктор Чабан
Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё".
Фото Виктора ЧАБАНА.
Читайте
также
также
-
Депутат Владимир Гацко провел мониторинг аптек в Бобруйске
-
ФОТОРЕПОРТАЖ: В торгово-экономическом колледже проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills»
-
Персональная выставка художницы Елены Нелюбиной работает в Бобруйске
-
В Бобруйске прошел городской отборочный тур Республиканского фестиваля национальных культур
-
В конкурсе «Познай Беларусь» могут участвовать бобруйчане
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости