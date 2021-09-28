В течение месяца в Бобруйске выявлено сразу 9 таксистов-нелегалов

При проведении контрольных мероприятий только в течение последнего месяца инспекцией МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску было выявлено сразу 9 фактов оказания гражданами услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси без государственной регистрации. В отношении нарушителей вынесены уведомления – разъяснения о мерах ответственности за осуществление физическими лицами деятельности с нарушением законодательства. Также им предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в сумме 468 рублей, который уплачен в полном объеме.

Всего с начала этого года инспекцией было установлено уже 29 фактов осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности по оказанию услуг такси без государственной регистрации. По результатам проведенных проверок вынесено 28 уведомлений – разъяснений о мерах ответственности за осуществление деятельности с нарушением законодательства, 1 физическое лицо, совершившее повторное нарушение, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 29 рублей. Гражданам дополнительно доначислено 2627 рублей единого налога. Вся доначисленная сумма налога поступила в бюджет.

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена частью 2 статьи 13.3 КоАП в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.