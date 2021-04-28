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Общество

В ТЦСОН Первомайского района прошел «День открытых дверей» для детей-сирот

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В ТЦСОН Первомайского района прошел «День открытых дверей» для детей-сирот

В УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска» прошёл «День открытых дверей» для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тему «Социальные гарантии лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В мероприятии приняли участие: представители ОАО «Беларусбанка», врач-инфекционист УЗ «Бобруйская центральная больница»  Рузанова А.А. В ходе мероприятия учащиеся были проинформированы о социальных гарантиях, льготах, были розданы информационные буклеты. Проведена лекция об опасности заражения инфекционными заболеваниями. Центр благодарит за предоставленную полезную информацию отдел строительства Бобруйского горисполкома, а также выражает благодарность специалистам организаций.

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