В ТЦСОН Ленинского района регулярно проходят психологические тренинги

Настроение играет очень важную роль в жизни человека. Хорошее настроение – это залог успеха в любом начинании. Современные исследования доказали, что наше настроение очень сильно влияет на здоровье. Плохое настроение провоцирует возникновение болезней, хорошее – помогает победить многие недуги. Хорошее настроение – это источник здоровья, именно поэтому очень важно уделять внимание своему настроению и не давать ему быть плохим.

Как справиться с плохим настроением? На этот вопрос и многие другие ответила психолог Цыганкова Мария Александровна учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска». 30 марта в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошел тренинг на тему: «Такие разные настроения. Как справиться с плохим настроением?». Встречи с психологом центра проводятся регулярно, на них рассматриваются самые актуальные вопросы. Цель таких встреч – это вовлечение пожилых людей в неформальное общение, повышение их социальной адаптации, сохранение психического и психологического здоровья, активизация внутреннего потенциала пожилого человека. Все участники встречи остались довольны тренингом, они получили ответы на все интересующие их вопросы; узнали, как повысить самооценку, снизить уровень тревожности, и самое главное – как справиться с плохим настроением.

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