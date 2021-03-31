В ТЦСОН Ленинского района прошла благотворительная акция, приуроченная Дню бездомного человека
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30 марта специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» в рамках социального проекта «Рука помощи» приняли участие в благотворительной акции, приуроченной Дню бездомного человека.
Акция организована при содействии руководителя социального отдела Бобруйской епархии протоиерея Виктора Смычкина и руководителя социального отдела Свято-Иверского храма Еленой Шестеркиной .
Цель акции – поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.
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