В ТЦСОН Ленинского района для граждан пожилого возраста проводятся занятия по финансовой грамотности

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» для граждан пожилого возраста проводятся занятия по финансовой грамотности и интеллектуальные общеразвивающие занятия. Данные занятия пользуются огромным спросом у посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, особенно интересны занятия по компьютерной и финансовой грамотности.

Финансовая грамотность – это четкое и спланированное управление доходами, которое позволяет сохранить, а чаще и увеличить денежные средства. Пенсионеры, которые освоили финансовую грамотность, могут легко управлять доходами и расходами, приобретать товары по выгодным ценам. Легко освоить финансовую грамотность помогают занятия центра в кружке «Любознательный». В данном кружке обучают пожилых людей пользоваться компьютерной техникой, мобильным телефоном, планшетом. Благодаря этим знаниям, пожилые люди чувствуют себя более самостоятельными, современными, независимыми. Работа специалиста направлена на то, чтобы участники кружка освоили самые востребованные компьютерные приложения и системы. Особый интерес у участников вызывают такие системы как «Интернет-банкинг» и «М-банкинг», ведь финансовая грамотность многих пенсионеров очень мала, и многие не умеют пользоваться даже банкоматами. Поэтому посещение занятий в центре – это прекрасная возможность получить новые и полезные знания, без которых сегодня не обойтись.

Во время проведения занятий оказывается многоуровневая поддержка участникам, специалисты центра решают все проблемы – от организационных до технических.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых друзей, мы ждем Вас по адресу: ул. К. Либкнехта, 58, тел.70-69-60